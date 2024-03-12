В Ивановской области разбился военный Ил-76
12 марта 202413:46
Военный Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете.
На борту, по данным ведомства, находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Их судьба пока неизвестна.
На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России, добавили в ведомстве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru