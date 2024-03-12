В Ивановской области разбился военный Ил-76

Военный Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете.

На борту, по данным ведомства, находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Их судьба пока неизвестна.

На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России, добавили в ведомстве.

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
ТЕГИ:Ивановская ОбластьКрушение СамолетаИл-76

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