В Иваново исчезла семилетняя девочка

Семилетняя девочка в Иваново исчезла ранее в понедельник, 15 ноября; возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ребенок покинул занятия в доме творчества еще около 15 часов дня, однако домой так и не пришел. Семья девочки считается благополучной, на учете не состоит.

«Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего" возбуждено по факту безвестного исчезновения 7-летней девочки» - указано в сообщении областного СУ СК.

Следователи провели розыскные мероприятия, однако пока что они не дали положительных результатов, в связи с чем и было заведено дело.



