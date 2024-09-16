В историческом центре Кельна произошел взрыв

Взрыв прогремел в историческом центре немецкого Кельна. Об этом пишет Kоlner Stadt-Anzeiger.

По данным газеты, полицейские перекрыли район происшествия.

Местная полиция сообщила в соцсети Х о проведении операции на кольцевой автодороге Гогенцоллернринг. Правоохранители рекомендовали жителям избегать этой территории.

Ранее взрывы произошли возле стадиона O2 в Лондоне, напоминает Ura.ru. Позже полиция объяснила, что хлопки были частью спланированного съемочного мероприятия в районе Кеннинг Таун.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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