В историческом центре Кельна произошел взрыв
16 сентября 202409:49
Взрыв прогремел в историческом центре немецкого Кельна. Об этом пишет Kоlner Stadt-Anzeiger.
По данным газеты, полицейские перекрыли район происшествия.
Местная полиция сообщила в соцсети Х о проведении операции на кольцевой автодороге Гогенцоллернринг. Правоохранители рекомендовали жителям избегать этой территории.
Ранее взрывы произошли возле стадиона O2 в Лондоне, напоминает Ura.ru. Позже полиция объяснила, что хлопки были частью спланированного съемочного мероприятия в районе Кеннинг Таун.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru