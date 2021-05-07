В Испании вертолет упал в море

Вертолет упал в Испании недалеко от города Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон в регионе Андалусиа. Об этом сообщает издание АBC.

Пилот частного вертолета выжил, его извлекли из моря, куда упал летательный аппарат. Он находится в местном порту. Отмечается, что выживший является гражданином Кубы. Пассажира вертолета ищут спасатели, он пропал без вести.

По данным издания, вертолет летел из города Эстепоны. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются.

