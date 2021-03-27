В Испании семь человек пострадали при наезде автомобиля

Как минимум семь человек пострадали в результате наезда автомобиля в провинции Гвадалахара в Испании. Об этом в Twitter сообщает служба спасения автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.

Как отмечает ведомство, инцидент произошел в пятницу в муниципалитете Юнкера-де-Энарес. Четверо раненых, женщина и трое мужчин, были госпитализированы.

По данным агентства EFE, подозреваемый в наезде заявил, что действовал сознательно в отчаянии от потери опеки над детьми. Как сообщает издание ABC, водитель задержан.

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ФОТО: facebook.com/PoliciaNaciona
ТЕГИ:ПострадавшиеАвтомобильИспания
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