В Испании семь человек пострадали при наезде автомобиля

Как минимум семь человек пострадали в результате наезда автомобиля в провинции Гвадалахара в Испании. Об этом в Twitter сообщает служба спасения автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.

Как отмечает ведомство, инцидент произошел в пятницу в муниципалитете Юнкера-де-Энарес. Четверо раненых, женщина и трое мужчин, были госпитализированы.

По данным агентства EFE, подозреваемый в наезде заявил, что действовал сознательно в отчаянии от потери опеки над детьми. Как сообщает издание ABC, водитель задержан.

