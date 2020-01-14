В Испании при взрыве на нефтехимическом заводе пострадали четыре человека
14 января 202023:02
На испанском нефтехимическом заводе произошел взрыв и пожар, в результате которых пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, у четверых пострадавших диагностированы сильные ожоги. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Угрозы распространения токсичного облака не наблюдается, пишет агентство.
Завод, на котором произошел инцидент, находится в провинции Таррагона в Каталонии. Отмечается, что на место происшествия выехали члены каталонского правительства.
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