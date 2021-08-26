В Испании обрушился трехэтажный жилой дом
Жилое трехэтажное здание обрушилось в испанском муниципалитете Пеньискола (провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия), под завалами могут быть люди. Об этом сообщает пожарная служба региона, передает местное издание Mundo.
Ряд местных СМИ заявили о находящихся под завалами людях. Число пострадавших доходит до трех. Отмечается, что одного человека удалось обнаружить, однако он все еще остается под завалами.
На месте обрушения действуют шесть пожарных расчетов, а также спасатели и кинологи. О причинах и деталях ЧП нет подробной информации. Вероятной причиной могли стать проливные дожди.
По сведениям газеты Vanguardia и источника в местной мэрии, от ЧП пострадали еще около 20 находящихся рядом строений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- В Испании обрушился трехэтажный жилой дом
- Посол РФ в Кабуле заявил, что у Талибана нет альтернативы
- СМИ сообщили, что талибы закрыли доступ в аэропорт Кабула
- ЕСПЧ постановил Польше и Латвии помочь нелегалам на белорусской границе
- МВД РФ увеличило вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС Мавриди
- Вертолёт ВМС Мексики потерпел крушение
- Названы оптимальные варианты покупки жилья в Подмосковье
- МВД предложило изменить правила проверки водителей на алкоголь
- Более 360 афганцев с гражданством РФ эвакуированы из Афганистана
- До 93% населения Подмосковья обеспечены чистой водой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru