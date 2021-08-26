В Испании обрушился трехэтажный жилой дом

Жилое трехэтажное здание обрушилось в испанском муниципалитете Пеньискола (провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия), под завалами могут быть люди. Об этом сообщает пожарная служба региона, передает местное издание Mundo.

Ряд местных СМИ заявили о находящихся под завалами людях. Число пострадавших доходит до трех. Отмечается, что одного человека удалось обнаружить, однако он все еще остается под завалами.

На месте обрушения действуют шесть пожарных расчетов, а также спасатели и кинологи. О причинах и деталях ЧП нет подробной информации. Вероятной причиной могли стать проливные дожди.

По сведениям газеты Vanguardia и источника в местной мэрии, от ЧП пострадали еще около 20 находящихся рядом строений.

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