В Испании обрушился трехэтажный жилой дом

Жилое трехэтажное здание обрушилось в испанском муниципалитете Пеньискола (провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия), под завалами могут быть люди. Об этом сообщает пожарная служба региона, передает местное издание Mundo.



Ряд местных СМИ заявили о находящихся под завалами людях. Число пострадавших доходит до трех. Отмечается, что одного человека удалось обнаружить, однако он все еще остается под завалами.



На месте обрушения действуют шесть пожарных расчетов, а также спасатели и кинологи. О причинах и деталях ЧП нет подробной информации. Вероятной причиной могли стать проливные дожди.

По сведениям газеты Vanguardia и источника в местной мэрии, от ЧП пострадали еще около 20 находящихся рядом строений.

