Происшествия
В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщает RT.
В Иркутской области в результате паводка подтоплены сотни домов
27 июня00:55
В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщает RT.
Сложная ситуация в Нижнеудинском и Тайшетском районах.
В зоне ЧП подготовлены пункты временного размещения, но люди отказываются от эвакуации.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Иркутская Область