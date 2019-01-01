Происшествия

В Иркутской области в результате паводка подтоплены сотни домов

27 июня00:55


В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщает RT.

Сложная ситуация в Нижнеудинском и Тайшетском районах.

В зоне ЧП подготовлены пункты временного размещения, но люди отказываются от эвакуации.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Иркутская Область