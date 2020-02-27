В Иркутске полицейские убили пассажира такси электрошокером

24-летний житель Иркутска Дмитрий Харченко умер после того, как полицейские ударили его электрошокером.

Мать погибшего Маргарита Харченко рассказала, что сын, возвращаясь из ночного клуба в нетрезвом состоянии, вызвал такси. Водитель, довезя его дома, не смог разбудить молодого человека. Он обратился за помощью к полицейским, сообщает Ura.ru со ссылкой на Facebook матери погибшего.

Представители правоохранительных органов решили разбудить спящего с помощью электрошокера. У молодого человека не выдержало сердце, он скончался от острой сердечной недостаточности, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел 15 февраля, пишут «Дни.ру». В отношении силовиков заведено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением специальных средств с причинением тяжких последствий. Полицейские арестованы на два месяца. Из органов МВД они уволены.



