В Иране 13 человек погибли во время традиционного праздника огня

В Иране как минимум 13 человек погибли во время празднования Чаршанб-е Сури - традиционного праздника огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство по чрезвычайным происшествиям страны.

По данным организации, еще более 800 человек были ранены.



Праздник Чаршанб-е Сури отмечается в последнюю среду перед иранским новым годом - Ноурузом (20 марта в этом году). В этот день иранцы создают костры и прыгают через них.

