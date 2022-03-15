В Иране 13 человек погибли во время традиционного праздника огня

В Иране как минимум 13 человек погибли во время празднования Чаршанб-е Сури - традиционного праздника огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство по чрезвычайным происшествиям страны.

По данным организации, еще более 800 человек были ранены.

Праздник Чаршанб-е Сури отмечается в последнюю среду перед иранским новым годом - Ноурузом (20 марта в этом году). В этот день иранцы создают костры и прыгают через них.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Иран
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