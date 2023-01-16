В интернете опубликовали список россиян, погибших в авиакатастрофе в Непале
Возможный список россиян, которые погибли в Непале во время крушения самолета, опубликовали в Telegram-канале SHOT.
В частности, авторы утверждают, что на борту самолета находились Виктория Алтунина, Елена Бандуро, Юрий и Виктор Лугины. Возраст погибших не указывается.
Ранее посольство России подтвердило гибель четырех россиян при крушении самолета в Непале. Авиакатастрофа произошла 15 января. Самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. По данным перевозчика, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
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