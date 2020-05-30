В ингушском городе Сунже введен режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) введен на территории города Сунжи в Ингушетии. Решение принято в связи с необходимостью блокировать «группу бандитов», сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«Обстановка контролируется. Мы обращаемся к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов»,— процитировало агентство ТАСС информацию из оперативного штаба региона.

По данным НАК, в Сунже блокировали группу террористов.

«Интерфакс» со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что правоохранители в ходе перестрелки с бандитами блокировали их на одной из улиц. Нарушители укрылись в хозяйственной постройке.

«Предположительно, в здании заблокированы двое боевиков, здание загорелось», - приводит «Интерфакс слова источника.

Данных о ликвидации террористов нет.

