В Ингушетии восемь человек арестовали по делу о хищении 66 млн рублей

Сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ» и филиала компании «Ингушэнерго» заподозрили в хищении свыше 66 млн рублей при строительстве электроподстанции. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, организованная преступная группа в составе бывших и действующих сотрудников ПАО, его филиала и подрядных организаций занималась хищениями средств из бюджета в особо крупном размере. Злоумышленники украли более 66 млн рублей, выделенных на строительство подстанции «Плиево-Новая» в Ингушетии.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Восемь обвиняемых заключили под стражу, они находятся в СИЗО.

Ранее ФСБ провела обыски у руководителей ростовского ООО «10 ГПЗ», ОАО «ОК-Лоза» из Сергиева Посада, ООО «ГПЗ-2 Тверь», пишет «Свободная пресса». До этого в отношении должностных лиц «10 ГПЗ» возбудили дело о мошенничестве по факту особо крупного хищения средств гособоронзаказа.

