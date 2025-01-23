В Ингушетии восемь человек арестовали по делу о хищении 66 млн рублей
Сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ» и филиала компании «Ингушэнерго» заподозрили в хищении свыше 66 млн рублей при строительстве электроподстанции. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
По данным ведомства, организованная преступная группа в составе бывших и действующих сотрудников ПАО, его филиала и подрядных организаций занималась хищениями средств из бюджета в особо крупном размере. Злоумышленники украли более 66 млн рублей, выделенных на строительство подстанции «Плиево-Новая» в Ингушетии.
Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Восемь обвиняемых заключили под стражу, они находятся в СИЗО.
Ранее ФСБ провела обыски у руководителей ростовского ООО «10 ГПЗ», ОАО «ОК-Лоза» из Сергиева Посада, ООО «ГПЗ-2 Тверь», пишет «Свободная пресса». До этого в отношении должностных лиц «10 ГПЗ» возбудили дело о мошенничестве по факту особо крупного хищения средств гособоронзаказа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru