В Ингушетии в ДТП погибли три человека
23 апреля 202020:47
В Ингушетии произошла дорожная авария, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД по региону.
По данным агентства, столкнулись две машины – «Мерседес» и «Жигули». Среди погибших, в частности, двое детей. Все три жертвы находились в автомобиле «Жигули».
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины аварии
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23 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru