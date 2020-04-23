В Ингушетии в ДТП погибли три человека

В Ингушетии произошла дорожная авария, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД по региону.

По данным агентства, столкнулись две машины – «Мерседес» и «Жигули». Среди погибших, в частности, двое детей. Все три жертвы находились в автомобиле «Жигули».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины аварии

