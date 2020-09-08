В Ингушетии при взрыве газа на заводе погибли три человека

Взрыв газа произошел на заводе по производству пеплоблоков в Ингушетии, в результате чего погибли три человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС.

По информации агентства, погибшие были местными жителями Назрановского района. Предварительно, причиной взрыва стало неисправное оборудование.

На месте происшествия работают экстренные службы. Начато расследование инцидента.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ИнгушетияМЧС
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