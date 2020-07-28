В Ингушетии неизвестные застрелили сотрудника Росгвардии
28 июля 202022:22
В Назрановском районе Ингушетии неизвестными был убит сотрудник Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что росгвардеец находился в автомобиле. Он погиб на месте. Стрелявшие с места происшествия скрылись, полиция ведет их поиск.
По данным Интерфакса, убитый - старший лейтенант Микаил Алиев.
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28 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru