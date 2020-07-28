В Ингушетии неизвестные застрелили сотрудника Росгвардии

В Назрановском районе Ингушетии неизвестными был убит сотрудник Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что росгвардеец находился в автомобиле. Он погиб на месте. Стрелявшие с места происшествия скрылись, полиция ведет их поиск.

По данным Интерфакса, убитый - старший лейтенант Микаил Алиев.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ИнгушетияРосгвардия
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