В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
19 сентября 202411:30
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали у берегов Индонезии, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения располагался в 78 км северо-восточнее города Тобело на острове Хальмахера. Очаг подземных толчков находился на глубине 89 км.
Угрозу цунами в связи с ЧП не объявляли. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло в американском штате Техас, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru