В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали у берегов Индонезии, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения располагался в 78 км северо-восточнее города Тобело на острове Хальмахера. Очаг подземных толчков находился на глубине 89 км.

Угрозу цунами в связи с ЧП не объявляли. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло в американском штате Техас, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: НСН
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