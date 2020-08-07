В Индии при жесткой посадке самолета погибли 14 человек

Самолёт авиакомпании Air India Express развалился на части из-за жёсткой посадки в индийском городе Кожикоде (штат Керала), в результате чего погибли 14 человек. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на полицию, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что еще 123 пассажира получили ранения, у 15 человек тяжелые травмы.

По предварительным данным, лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Всего на борту самолёта могли находиться более 180 человек, включая экипаж и обслуживающий персонал. Посадка была осложнена тропическим ливнем.

Согласно информации портала Flightradar24, авария произошла с Boeing-737, который прилетел в Кожикоде из Дубая (Объединённые Арабские Эмираты). Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа в период пандемии коронавируса.

