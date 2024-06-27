В Индии от ударов молний погибли пять человек

Как минимум пять человек погибли в результате ударов молний в штате Одиша на востоке Индии. Об этом заявил главный министр правительства штата Мохан Чаран Манджи, пишет газета The Pioneer.

Отмечается, что местные жители погибли во время продолжительных грозовых ливней. В ряде районов штата Одиша выпало 110 мм осадков.

По данным индийского департамента метеорологии, сильные дожди на этих территориях продолжатся в ближайшие несколько суток.

Ранее в Дагестане от удара молнии погиб пастух и стадо из более чем 50 овец, напоминает RT.

