В Индии от ударов молний погибли пять человек
27 июня 202412:35
Как минимум пять человек погибли в результате ударов молний в штате Одиша на востоке Индии. Об этом заявил главный министр правительства штата Мохан Чаран Манджи, пишет газета The Pioneer.
Отмечается, что местные жители погибли во время продолжительных грозовых ливней. В ряде районов штата Одиша выпало 110 мм осадков.
По данным индийского департамента метеорологии, сильные дожди на этих территориях продолжатся в ближайшие несколько суток.
Ранее в Дагестане от удара молнии погиб пастух и стадо из более чем 50 овец, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Индии от ударов молний погибли пять человек
- МИД Армении: Ереван готов в течение месяца подписать текст мирного соглашения с Баку
- Москалькова: В Россию в 2023 году въехали более 9 млн трудовых мигрантов
- Посольство РФ рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в Ливан
- Минюст РФ: Готовится законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри
- Бастрыкин обозвал Госдуму из-за миграционной политики
- Киберэксперт Бондаренко назвал три мошеннических риска в путешествии
- В Spotify убрали песни SHAMAN и взломали аккаунты ряда российских рэперов
- Бояков: Россия преуспела в борьбе с представителями «ненужной» культуры
- СМИ: В ЕС введут пошлины на импорт сахара и яиц с Украины с 28 июня
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru