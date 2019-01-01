Происшествия
Возгорание произошло в коммерческом комплексе, где базировался тренировочный центр. Жертвами пожара стали учащиеся центра. Еще несколько пострадавших были госпитализированы. Ведется расследование причин возникновения пожара.
В Индии 19 человек стали жертвами крупного пожара
25 мая09:22
19 человек погибли в результате пожара в городе Сурат штата Гуджарат в Индии, сообщает «Синьхуа».
Возгорание произошло в коммерческом комплексе, где базировался тренировочный центр. Жертвами пожара стали учащиеся центра. Еще несколько пострадавших были госпитализированы. Ведется расследование причин возникновения пожара.
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