Происшествия

В Индии 19 человек стали жертвами крупного пожара

25 мая09:22

19 человек погибли в результате пожара в городе Сурат штата Гуджарат в Индии, сообщает «Синьхуа».

Возгорание произошло в коммерческом комплексе, где базировался тренировочный центр. Жертвами пожара стали учащиеся центра. Еще несколько пострадавших были госпитализированы. Ведется расследование причин возникновения пожара.

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ТЕГИ:ПожарИндия