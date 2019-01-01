В Индии 19 человек стали жертвами крупного пожара

19 человек погибли в результате пожара в городе Сурат штата Гуджарат в Индии, сообщает «Синьхуа».

Возгорание произошло в коммерческом комплексе, где базировался тренировочный центр. Жертвами пожара стали учащиеся центра. Еще несколько пострадавших были госпитализированы. Ведется расследование причин возникновения пожара.



