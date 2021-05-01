В Индии 18 человек погибли в результате пожара в больнице
Восемнадцать человек погибли в результате пожара в больнице индийского города Бхарух на западе страны. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что возгорание началось в отделении для больных коронавирусом. Огонь ликвидировали в течение часа. Местным жителями и пожарным удалось спасти около 50 пациентов.
Сразу после пожара было подтверждено 12 смертей. По данным правоохранителей, пациенты погибли в огне или в результате отравления продуктами горения.
К 06:30 по местному времени (04:00 мск) стало известно о еще шести погибших, число жертв выросло до 18. Что стало причиной гибели этих пациентов, пока не известно.
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