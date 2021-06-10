В Индии 11 человек погибли при обрушении дома

Из-за обрушения двухэтажного дома в Мумбаи погибли 11 человек, еще как минимум 7 пострадали, сообщил телеканал NDTV.

Сейчас проводятся поисково-спасательные работы, под завалами могут находиться люди. Кроме того, проходит эвакуация жителей соседнего трехэтажного здания. Оно находится в аварийном состоянии, пишут «Известия».

Обрушение могло произойти из-за проливных дождей, сообщило издание Times of India. Пострадавших госпитализировали, на месте работают полиция и экстренные службы, сообщил портал News.ru. По данным Mumbai Mirror, в результате обрушения могли пострадать 17 граждан.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:ПогибшиеОбрушениеИндия
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