В Индии 11 человек погибли при обрушении дома
Из-за обрушения двухэтажного дома в Мумбаи погибли 11 человек, еще как минимум 7 пострадали, сообщил телеканал NDTV.
Eleven people were killed and at least seven others injured when a double-storey apartment building collapsed on another structure at a slum in Mumbai's Malad late last night. Many are still feared trapped; evacuation operations underway. pic.twitter.com/HK2JdAwduf— NDTV (@ndtv) June 10, 2021
Сейчас проводятся поисково-спасательные работы, под завалами могут находиться люди. Кроме того, проходит эвакуация жителей соседнего трехэтажного здания. Оно находится в аварийном состоянии, пишут «Известия».
Обрушение могло произойти из-за проливных дождей, сообщило издание Times of India. Пострадавших госпитализировали, на месте работают полиция и экстренные службы, сообщил портал News.ru. По данным Mumbai Mirror, в результате обрушения могли пострадать 17 граждан.
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