В Йемене мощный ливень стал причиной гибели не менее 9 человек
В Йемене погибли не менее 9 человек из-за мощных ливней и наводнений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.
Неблагоприятные погодные условия наблюдаются в провинции Хадрамаут на востоке страны. Отмечается, что среди погибших пятеро детей из одной семьи, которые погибли после того, как их унесло течением.
Еще четверо скончались из-за ДТП, причиной которого послужили ливни и туман.
Кроме того, в результате непогоды в провинции произошло обрушение домов, также был нанесен серьезный ущерб сельскому хозяйству.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
432 тыс.+8 536 / сут.
Умерли
5 215+178 / сут.
Выздоровели
196 тыс.+8 972 / сут.
- В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом
- Bloomberg: США готовят новые санкции против «Северного потока 2»
- Власти Красноярского края отменяют с 4 июня пропускной режим
- В Петербурге после пластической операции умерла женщина
- Пентагон взбунтовался против планов Трампа усмирять беспорядки войсками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru