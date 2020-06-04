В Йемене мощный ливень стал причиной гибели не менее 9 человек

В Йемене погибли не менее 9 человек из-за мощных ливней и наводнений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.

Неблагоприятные погодные условия наблюдаются в провинции Хадрамаут на востоке страны. Отмечается, что среди погибших пятеро детей из одной семьи, которые погибли после того, как их унесло течением.

Еще четверо скончались из-за ДТП, причиной которого послужили ливни и туман.

Кроме того, в результате непогоды в провинции произошло обрушение домов, также был нанесен серьезный ущерб сельскому хозяйству.



