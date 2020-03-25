В Идлибе были ранены двое турецких военнослужащих

Двое турецких военнослужащих были ранены в результате террористического акта во время патрулирования в провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Как передает агентство, взрыв был произведен с помощью самодельных взрывных устройств, которые повредили два бронеавтомобиля с турецкими военными. Группировки, которые не подчиняются Анкаре, продолжают накалять обстановку в Сирии, в частности, в Идлибской зоне деэскалации. Ответственность за данную акцию на себя взяла запрещенная в РФ организация. На их счету были обстрелы в еще семи сирийских населенных пунктах в провинции Идлиб.

Режим прекращения огня был введен на территории страны 6 марта, Турция взяла на себя обязательства по нейтрализации террористических группировок, которые мешают патрулированию в Идлибе. Патрулирование проводят как турецкие, так и российские военные.



