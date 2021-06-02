В Химках мужчина избил сотрудников полиции из-за парковочного места
Гражданин одного из соседних государств стал подозреваемым по уголовному делу о применении насилия против полицейских после драки с правоохранителями из-за парковочного места. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольгу Врадий.
Инцидент произошел 1 июня на дороге по улице Бурденко в Химках. Полицейские припарковали служебный автомобиль, позже к ним подъехал мужчина и, оскорбляя правоохранителей, заявил, что их авто мешает проезду. Полицейские объяснили, что находятся на этом месте в служебных целях, однако мужчина продолжил ругань, а после вступил в драку.
Подозреваемый наносил удары в область головы и лица, в результате чего сотрудники полиции получили ушибы, ссадины и травмы.
В ближайшее время гражданину предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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