В Химках арестован мужчина, смертельно ударивший полицейского

Мужчина, ударивший сотрудника полиции в ходе конфликта в Химках, после чего тот умер, взят под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковное следственное управление.

Инцидент произошел ночью у одного из химкинских ресторанов. Арестованный 31-летний мужчина насмерть ударил полицейского головой об асфальт. Как уточняется, сотрудник полиции находился не при исполнении.

Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).



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ФОТО: pxhere.com
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