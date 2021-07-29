В Химках арестован мужчина, смертельно ударивший полицейского

Мужчина, ударивший сотрудника полиции в ходе конфликта в Химках, после чего тот умер, взят под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковное следственное управление.

Инцидент произошел ночью у одного из химкинских ресторанов. Арестованный 31-летний мужчина насмерть ударил полицейского головой об асфальт. Как уточняется, сотрудник полиции находился не при исполнении.

Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).





