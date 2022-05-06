В Херсоне задержан мужчина по подозрению в подготовке теракта 9 мая
6 мая 202219:46
В Херсоне задержан мужчина по подозрению в подготовке теракта в ходе празднований 9 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Следствие намерено запросить в Минобороны РФ информацию в отношении задержанного. Согласно данным оборонного ведомства, в Херсоне в одной из квартир была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатки и спецлитература.
Как сообщают военные, мужчина подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru