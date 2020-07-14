В Ханты-Мансийском АО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти Ханты-Мансийского автономного округа ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за лесных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение губернатора Натальи Комаровой.

Отмечается, что режим ЧС распространяется на территории лесов во всем округе. По данным агентства, в настоящее время в регионе зафиксировано 26 природных пожаров общей площадью 9,5 тысячи гектаров. Согласно данным властей, годом ранее площадь пожаров была в 9 раз меньше.

В тушении задействованы около 600 человек. На борьбу с пожарами правительство округа выделило 52 млн рублей, отмечает агентство.



Как заявила Комарова, в 90% пожары возникли из-за погодных условий, в остальных – из-за неосторожного обращения человека с огнем.



