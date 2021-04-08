При строительстве дамбы в Хабаровском крае недосчитались 158 млн рублей
Уголовное дело по статье «Служебный подлог» возбудили из-за хищения 158 млн рублей при строительстве дамбы в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
По данным надзорного ведомства, подрядчик получил средства за невыполненные в полном объеме работы.
«В официальные документы внесены заведомо ложные сведения об объеме выполненных подрядчиком работ с целью невозврата средств в краевой и федеральный бюджет», — говорится в сообщении прокуратуры.
Возведение дамб в Комсомольске-на-Амуре началось после участившихся наводнений на реке Амур, сообщает «Свободная пресса». Планируется, что в городе построят дамбы протяженностью 26 километров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 294 / сут.
Умерли
101 тыс.+374 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 445 / сут.
- При строительстве дамбы в Хабаровском крае недосчитались 158 млн рублей
- Соловьева обвинили в разжигании войны
- Счетная палата РФ назвала институты развития Северного Кавказа неэффективными
- Глава центра «Вектор» рассказал об однокомпонентности вакцины «ЭпиВакКорона»
- Опрос: 36% россиян считают действующие налоги чрезмерными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru