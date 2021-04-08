При строительстве дамбы в Хабаровском крае недосчитались 158 млн рублей

Уголовное дело по статье «Служебный подлог» возбудили из-за хищения 158 млн рублей при строительстве дамбы в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

По данным надзорного ведомства, подрядчик получил средства за невыполненные в полном объеме работы.

«В официальные документы внесены заведомо ложные сведения об объеме выполненных подрядчиком работ с целью невозврата средств в краевой и федеральный бюджет», — говорится в сообщении прокуратуры.

Возведение дамб в Комсомольске-на-Амуре началось после участившихся наводнений на реке Амур, сообщает «Свободная пресса». Планируется, что в городе построят дамбы протяженностью 26 километров.

