В Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд
Грузовой автомобиль врезался в пассажирский поезд в Хабаровском крае, обошлось без пострадавших. Об этом сообщила Дальневосточная железная дорога.
Авария произошла на переезде между станциями Кенай и Оунэ. Водитель грузовика выехал перед приближающимся пассажирским поездом №352, следующим из Советской Гавани во Владивосток.
«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — отметили в ДВЖД.
В результате ЧП получил повреждения локомотив. Пассажиры поезда и локомотивная бригада не обращались за медицинской помощью. На участке временно приостановили движение составов, из-за ЧП будут более чем на 2,5 часа задержаны поезда №351 (Советская Гавань – Владивосток) и №352 (Владивосток – Советская Гавань).
Ранее в Москве поезд сбил двух девушек — стюардесс авиакомпании «Уральские авиалинии» 19-летнуюю Диану и 20-летнюю Агату, они погибли, напоминает Ura.ru.
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