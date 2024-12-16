В Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд

Грузовой автомобиль врезался в пассажирский поезд в Хабаровском крае, обошлось без пострадавших. Об этом сообщила Дальневосточная железная дорога.

Авария произошла на переезде между станциями Кенай и Оунэ. Водитель грузовика выехал перед приближающимся пассажирским поездом №352, следующим из Советской Гавани во Владивосток.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — отметили в ДВЖД.

В результате ЧП получил повреждения локомотив. Пассажиры поезда и локомотивная бригада не обращались за медицинской помощью. На участке временно приостановили движение составов, из-за ЧП будут более чем на 2,5 часа задержаны поезда №351 (Советская Гавань – Владивосток) и №352 (Владивосток – Советская Гавань).

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