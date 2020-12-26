В ГУ МВД и МЧС по Москве опровергли слухи о взрыве около театра в центре столицы
Силовики и спасатели опровергли данные СМИ о взрыве около Театра им. С.В. Образцова в Москве, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Напомним, по данным телеканала РЕН ТВ, злоумышленник якобы намеревался спрятать взрывпакет под припаркованную машину. Однако, после того как его заметили, нарушитель оставил взрывоопасный предмет и скрылся.
В ГУ МВД и МЧС по Москве не подтвердили данные о том, что в центре Москвы произошел взрыв.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН предположил, что установить причины Владиславом Росляковым 21 человека в Политехническом колледже Керчи не получится.
«Это просто некий фактор, который должен настораживать окружающих, но не так сильно, чтобы они тут же неслись к психологу или к психиатру. Вообще, нормальный человек имеет некий круг общения, с которым можно поделиться своими радостями, горестями и так далее. Когда этого нет, он остается наедине со своими проблемами. В данном случае, к сожалению, мы не знаем и не узнаем, в каком психическом состоянии находился этот молодой человек. Боюсь, что не удастся узнать, если вдруг не обнаружатся какие-то тексты, например, его дневников, хотя я не очень в это верю», — рассказал психолог.
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