В Грузии зафиксировали два землетрясения
12 февраля 202311:56
Два землетрясения произошли в грузинском селе Гоми, сообщает Sputnik Грузия.
Сейсмологи зафиксировали на западе страны подземные толчки магнитудой 4,6, а затем 3,6.
О жертвах не сообщается.
Накануне в Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,3 вблизи курорта Бахмаро (регион Гурия), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
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12 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru