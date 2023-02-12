В Грузии зафиксировали два землетрясения

Два землетрясения произошли в грузинском селе Гоми, сообщает Sputnik Грузия.

Число погибших после землетрясений в Турции превысило 24 тысячи

Сейсмологи зафиксировали на западе страны подземные толчки магнитудой 4,6, а затем 3,6.

О жертвах не сообщается.

Накануне в Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,3 вблизи курорта Бахмаро (регион Гурия), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

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