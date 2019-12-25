В Грузии в ДТП погибли пять школьников

Автомобиль с пятью школьниками сорвался в пропасть в грузинском регионе Аджария на юго-западе страны. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

Как пишет агентство, погибшие подростки были учениками 11 класса. Причиной аварии, предварительно, стала потеря управления водителем. ДТП произошло в национальном парке Мтирала.

В связи со случившемся в аджарских городах Батуми и Кобулети отложены предновогодние мероприятия.

