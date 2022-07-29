В Грузии объявлен траур 30 июля в связи с крушением вертолета

В Грузии 30 июля объявлен траурным днем в связи с крушением вертолета в Гудаури. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти страны.

Ранее в пятницу стало известно, что восемь человек погибли при крушении спасательного вертолета в Грузии. Сообщалось, что вертолет вылетел на спасение иностранного туриста, с которым произошел инцидент при полете на параплане.

В МВД уточнили, что турист погиб. Гражданин Грузии, который сопровождал туриста на параплане, выжил. Он госпитализирован. Гражданство погибшего туриста пока не сообщается.

