В Грозном напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката Дубровину
В Грозном совершено нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и известного адвоката Марину Дубровину. Об этом сообщается на сайте «Новой газеты».
По данным издания, неизвестные напали на женщин поздно вечером в четверг при входе в отель. Отмечается, что среди нападавших были как мужчины, так и женщины. Как пишет "Новая газета", били в основном женщины, руками и ногами, а также снимали нападение на камеру.
Милашина и Дубровина обратились в полицию для фиксации полученных травм. Как отмечает издание, они прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова, который был задержан полицией за видеоролик о "чеченской рублевке".
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