В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД
Местный житель открыл стрельбу по полицейским в Грозном. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе МВД по Чечне. Источник отмечает, что ответным огнем злоумышленник был ликвидирован.
Отмечается, что сегодня утром сотрудники УГИБДД МВД по республике - по поступившей ориентировке - остановили на Петропавловском шоссе автомобиль марки Ford. Водитель авто выстрелил в сотрудников сотрудников правоохранительных органов. Они были вынуждены открыли ответный огонь. В результате злоумышленник получил ранения, от которых позже скончался.
Ранее НСН писала, что в Москве на площади Павелецкого вокзала двое неизвестных напали с оружием на мужчину. В пресс-службе столичного МВД отметили, что он вышел из здания кредитной организации, после чего в него выстрелили и отняли сумку с деньгами.
После инцидента злоумышленники скрылись. В настоящий момент пострадавший находится в больнице с огнестрельным ранением. В полиции ведется поиск грабителей.
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