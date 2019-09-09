В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД

Местный житель открыл стрельбу по полицейским в Грозном. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе МВД по Чечне. Источник отмечает, что ответным огнем злоумышленник был ликвидирован.

Отмечается, что сегодня утром сотрудники УГИБДД МВД по республике - по поступившей ориентировке - остановили на Петропавловском шоссе автомобиль марки Ford. Водитель авто выстрелил в сотрудников сотрудников правоохранительных органов. Они были вынуждены открыли ответный огонь. В результате злоумышленник получил ранения, от которых позже скончался.