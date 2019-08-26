Неизвестные открыли стрельбу по прохожим в Швеции, погибла женщина
Неизвестные открыли стрельбу из огнестрельного оружия в шведском городе Мальме. Как сообщает РИА Новости, жертвой инцидента стала 31-летняя женщина.
По данным агентства, россияне в результате происшествия не пострадали.
Как пишет телеканал 360, неизвестные организовали стрельбу недалеко от многолюдного пляжа. По сообщениям очевидцев, прозвучало не менее десяти выстрелов.
Отмечается, что в настоящий момент полиция расследует обстоятельства произошедшего и ведет поиск нарушителей порядка. В начале июня текущего года в Мальме произошел еще один инцидент со стрельбой.
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