Неизвестные открыли стрельбу по прохожим в Швеции, погибла женщина

Неизвестные открыли стрельбу из огнестрельного оружия в шведском городе Мальме. Как сообщает РИА Новости, жертвой инцидента стала 31-летняя женщина.

По данным агентства, россияне в результате происшествия не пострадали.

Как пишет телеканал 360, неизвестные организовали стрельбу недалеко от многолюдного пляжа. По сообщениям очевидцев, прозвучало не менее десяти выстрелов.

Отмечается, что в настоящий момент полиция расследует обстоятельства произошедшего и ведет поиск нарушителей порядка. В начале июня текущего года в Мальме произошел еще один инцидент со стрельбой.

