В Греции два российских моряка получили 253 года колонии каждый
Два российских моряка получили в Греции 253 года колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов через греческую границу и торговлю людьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
По словам Мельникова, такой значительный срок был получен, поскольку суд назначил срок от 7 до 12 лет за каждого мигранта, также в этот срок вошли наказания за другие нарушения закона.
Между тем, как заявил правозащитник, моряки не признают свою вину. Согласно их заявлению, работодатель при приеме их на работу утверждал, что они будут перевозить туристов, однако нарушил это условие, пустив на борт нелегалов. В результате чего россияне были задержаны.
Мельников также подчеркнул, что в соответствии с Конвенцией по борьбе с нелегальной миграцией лицо, введенное в заблуждение работодателем или действующее в состоянии принуждения, не подлежит уголовной ответственности.
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