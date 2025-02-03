В горах Сочи шестилетний ребенок упал с 20-метровой высоты

Шестилетний мальчик сорвался с двадцатиметровой высоты в Агурском ущелье в Сочи. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС.

«Ребенок сорвался с тропы и покатился по грязевому склону. В завершение маленький турист упал в каменистое русло реки Агуры, к счастью, на сухой участок», — рассказали в ведомстве.

Родители пострадавшего смогли спуститься к нему и вызвали скорую помощь. Предварительно, у мальчика зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки, ушиб внутренних органов. Известно, что семья пострадавшего ребенка приехала на отдых из Оренбургской области.

Ранее на горнолыжной базе в Приморье двое детей едва спаслись от встречи с тигром, пишет «Свободная пресса». Хищник перепрыгнул через забор и попал на территорию, как только катавшиеся на ватрушках ребята ушли с горки.

