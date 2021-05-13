В горах Абхазии ведутся поиски российских туристов

В Абхазии ведутся поиски российских туристов, которые нуждаются в помощи спасателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

По данным агентства, сообщение поступило в МЧС днем в среду 12 мая. В ведомстве заявили, что один из членов группы не смог самостоятельно спуститься с высокогорья. Группа смогла передать ориентировочные координаты, однако после облёта территории найти туриста не удалось.

Поисково-спасательный отряд республиканского МЧС направился в район Сухум ГЭС, где, по имеющимся сведениям, должна была произвести спуск тургруппа. По данным агентства, в группе состоят любители туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.