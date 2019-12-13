В Германии взорвался жилой дом. Есть жертвы
В немецком Бланкенбурге в многоквартирном доме прогремел взрыв. Как сообщает Bild, в результате пострадали 25 человек. Между тем, РИА Новости подчёркивают, что жертвой ЧП стал один человек.
Добавим, сейчас на месте происшествия продолжают работать 160 человек, также привлечены медицинские вертолеты. Жилое здание полностью эвакуировано, подчёркивает Газета.ру.
Также около сотни детей были эвакуированы из детского сада, расположенного рядом с многоквартирным домом, в котором произошёл взрыв, отмечает RT.
В начале декабря НСН писала, что в Белгородской области обрушилась стена 4-этажного жилого дома, причиной стал взрыв газа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Белгородской области.
Стена дома обрушилась на всех этажах с первого по четвертый в поселке Яковлево, который находится в 30 км от Белгорода. Сообщение о происшествии поступило в 20:05 по московскому времени. Эвакуировано 18 человек, всего в доме прописано 23.
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