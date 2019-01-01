В Германии рухнули два истребителя

Два немецких истребителя Eurofighter потерпели крушение на севере Германии, сообщает ТАСС. Инцидент произошёл на территории федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, отмечает RT.

По последним данным, оба пилота катапультировались, один из лётчиков уже найден, второго продолжают искать спасатели. Отмечается, что в зоне крушения военных самолётов зафиксированы лесные пожары. Подробности инцидента уточняются.

Добавим, что истребители четвёртого поколения Eurofighter стоят на вооружении ряда стран: Германии, Великобритании, Испании, Италии, Австрии, Омана и Саудовской Аравии. Кроме того, судно используется с 2003 года почти во всех операциях НАТО.

