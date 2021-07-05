В Гагре утонул российский турист

Еще один российский турист утонул за сутки в Гагре во время сильного шторма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Абхазии.

По данным ведомства, информация о гибели поступила в 17:45. Жертвой шторма стал житель Пятигорска Ростислав Петров 2000 года рождения.

В сообщении указано, что спасателям удалось вытащить из моря другого туриста, который пытался спасти Петрова. Накануне в Гагре утонул 42-летний Павел Данков из Саратова.

