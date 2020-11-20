В Энгельсе задержан подозреваемый в убийстве 6-летнего ребенка

В городе Энгельс Саратовской области задержан 47-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 6-летнего ребенка. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что убийство произошло днем в пятницу. По данным следствия, задержанный убил ребенка, который приходился пасынком его приятелю. Он остался присмотреть за ребенком, когда его друг отлучился по делам.

Ребенок был обнаружен мертвым с ножевыми ранениями в области шеи. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».



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ФОТО: depositphotos.com
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