В Энгельсе задержан подозреваемый в убийстве 6-летнего ребенка
В городе Энгельс Саратовской области задержан 47-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 6-летнего ребенка. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что убийство произошло днем в пятницу. По данным следствия, задержанный убил ребенка, который приходился пасынком его приятелю. Он остался присмотреть за ребенком, когда его друг отлучился по делам.
Ребенок был обнаружен мертвым с ножевыми ранениями в области шеи. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».
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