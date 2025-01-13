В Энгельсе ликвидировали открытое горение на промпредприятии
13 января 202507:57
Открытый огонь ликвидировали на предприятии в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.
«На промышленном предприятии... ночью удалось добиться ликвидации открытого горения», — написал губернатор в Telegram-канале.
Бусаргин подчеркнул, что работа на месте ЧП продолжается.
В Энгельсе 8 января после атаки беспилотников обломки дронов упали на промышленный объект, произошел пожар. Во время ликвидации возгорания погибли сотрудники пожарной службы Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru