В Энгельсе ликвидировали открытое горение на промпредприятии

Открытый огонь ликвидировали на предприятии в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«На промышленном предприятии... ночью удалось добиться ликвидации открытого горения», — написал губернатор в Telegram-канале.

Бусаргин подчеркнул, что работа на месте ЧП продолжается.

В Энгельсе 8 января после атаки беспилотников обломки дронов упали на промышленный объект, произошел пожар. Во время ликвидации возгорания погибли сотрудники пожарной службы Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарСаратовская Область

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