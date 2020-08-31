В Екатеринбурге загорелся хлебопекарный завод

Пожар в здании хлебопекарного завода «СМАК» тушат в Екатеринбурге. По данным МЧС, там внутри двухэтажного цеха загорелся кабель. Есть угроза перехода огня на крышу строения

Как сообщает Ura.ru, горят уже несколько корпусов. Из-под крыши завода вырываются густые клубы дыма, начали появляться и языки пламени.

Информации о пострадавших пока нет.

