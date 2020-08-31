В Екатеринбурге загорелся хлебопекарный завод
31 августа 202008:29
Пожар в здании хлебопекарного завода «СМАК» тушат в Екатеринбурге. По данным МЧС, там внутри двухэтажного цеха загорелся кабель. Есть угроза перехода огня на крышу строения
Как сообщает Ura.ru, горят уже несколько корпусов. Из-под крыши завода вырываются густые клубы дыма, начали появляться и языки пламени.
Информации о пострадавших пока нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru