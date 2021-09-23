В Екатеринбурге задержали 15 членов террористического сообщества
Сотрудники ФСБ задержали 15 членов действовавшего в Свердловской области террористического сообщества. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.
Отмечается, что спецслужба в сентябре провела три спецоперации, в рамках которых удалось задержать злоумышленников.
«В отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела, ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 10 иностранцев принято решение об их выдворении в страну исхода с закрытием въезда в Российскую Федерацию на различные длительные сроки», — цитирует ТАСС сообщение ФСБ.
Как уточнили в ведомстве, уголовные дела возбудили по статьям «Содействие террористической деятельности», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма», «Организация террористического сообщества и участие в нем», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».
Кроме того, силовики изъяли у задержанных изготовленное ими аммиачно-селитренное взрывчатое вещество общей массой около 3 кг, отмечает RT.
Накануне стало известно, что в Екатеринбурге задержали сторонников запрещенного в РФ радикального движения «Талибан», напоминает Ura.ru. По данным СМИ, задержанные — россиянин и четверо граждан Таджикистана, которые ранее уже совершали теракты.
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