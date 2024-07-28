В Екатеринбурге шесть рабочих отравились газом на стройке

На строительной площадке в Екатеринбурге отравились шесть рабочих, сообщила региональная прокуратура.

В бассейне в Варшаве 23 человека отравились хлором

Инцидент произошел при откачке грунтовых вод. Рабочие отравились неустановленными парами газа.

Четырех человек доставили в больницу. Двое рабочих решили отказаться от госпитализации.

Ранее 35 детей отравились при в железнодорожном санатории в Кузбассе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОтравлениеЕкатеринбург

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