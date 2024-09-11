В Екатеринбурге произошел хлопок, одному человеку потребовалась медпомощь

Хлопок произошел в районе ВИЗ в Екатеринбурге, одного человека доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия Свердловской области.

Инцидент произошел около 06:00 (04:00 мск) близ гаражного кооператива, на место прибыли специальные и экстренные службы, район ЧП оцепили.

«Движение транспорта в районе улицы Крауля частично перекрыто. В результате происшествия один человек доставлен в медучреждение, три транспортных средства оказались повреждены», — указали в комиссии.

Угрозу нейтрализовали, специалисты реализуют комплекс мер по обеспечению безопасности в районе ЧП.

Ранее взрыв произошел в цеху завода компании «Евраз НТМК» в Нижнем Тагиле, погиб одни человек, трое получили ранения, напоминает 360.ru.

