В Екатеринбурге произошел хлопок, одному человеку потребовалась медпомощь
Хлопок произошел в районе ВИЗ в Екатеринбурге, одного человека доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия Свердловской области.
Инцидент произошел около 06:00 (04:00 мск) близ гаражного кооператива, на место прибыли специальные и экстренные службы, район ЧП оцепили.
«Движение транспорта в районе улицы Крауля частично перекрыто. В результате происшествия один человек доставлен в медучреждение, три транспортных средства оказались повреждены», — указали в комиссии.
Угрозу нейтрализовали, специалисты реализуют комплекс мер по обеспечению безопасности в районе ЧП.
Ранее взрыв произошел в цеху завода компании «Евраз НТМК» в Нижнем Тагиле, погиб одни человек, трое получили ранения, напоминает 360.ru.
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