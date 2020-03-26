В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

По данным агентства, инцидент произошел в двухэтажном деревянном здании. Сообщение о пожаре поступило около 23.00 (21.00 мск).

Огонь распространился на площади 150 кв. метров. Отмечается, что до приезда спасателей самостоятельно эвакуировались 10 человек. В результате происшествия пять человек пострадали, из которых четверо скончались.

В настоящее время огонь локализован. Устанавливаются причины возгорания.



